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Турският президент Реджеп Ердоган посети храма „Света София“, който ще стане джамия
Турският президент Реджеп Ердоган посети храма „Света София“, който ще стане джамия.
Снимки, предоставени от пресслужбата на турския президент, показва, че Реджеп Тайип Ердоган, ръководителят на дирекция „Религия в Турция“ Али Ербас (CL) и министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой (КР) са посетили Света София след решението на Турция, че 1500-годишният обект на ЮНЕСКО за световно наследство „Света София“ може да бъде превърнат в джамия.
Най-високият административен съд в Турция на 10 юли 2020 г. постанови, че музеят някога джамия, построена в катедрала, може отново да се превърне в джамия, като анулира статута си на музей.
Света София ще се отвори на 24 юли 2020 г. като джамия, а турският президент Реджеп Ердоган ще присъства на първата молитва в петък.
Лупа бг