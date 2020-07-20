Турският президент Реджеп Ердоган посети храма „Света София“, който ще стане джамия

Сливен Медия преди 2 часа, брой четения: 29 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 29

Турският президент Реджеп Ердоган посети храма „Света София“, който ще стане джамия.

Снимки, предоставени от пресслужбата на турския президент, показва, че Реджеп Тайип Ердоган, ръководителят на дирекция „Религия в Турция“ Али Ербас (CL) и министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой (КР) са посетили Света София след решението на Турция, че 1500-годишният обект на ЮНЕСКО за световно наследство „Света София“ може да бъде превърнат в джамия.

Най-високият административен съд в Турция на 10 юли 2020 г. постанови, че музеят някога джамия, построена в катедрала, може отново да се превърне в джамия, като анулира статута си на музей.

Света София ще се отвори на 24 юли 2020 г. като джамия, а турският президент Реджеп Ердоган ще присъства на първата молитва в петък.

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