Д-р Ченкова пред телевизия "Канал 3" за борбата на медиците и пациентите с Ковид-19

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

В рубриката "На първата линия" на предаването "Пулс" по телевизия Канал 3 на 18 юли гостува д-р Милена Ченкова - началник на инфекциозното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Разговорът е за COVID-19 и за опита на медиците в борбата със заразата.

Д-р Ченкова споделя какво е състоянието на пациентите в момента, тяхното отношение към лекарите и притесненията, които имат медиците относно заболяването.

Интервюто с д-р Ченкова можете да гледате тук:

https://kanal3.bg/broadcast_video/21464-%20Puls%20-na-18.07.2020-g.%253A-Na-parvata-liniya-s-d-r-Milena-Chenkova-ot-MBAL-%20D-r-Ivan-Seliminski%20---Sliven