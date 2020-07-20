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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Д-р Ченкова пред телевизия "Канал 3" за борбата на медиците и пациентите с Ковид-19
В рубриката "На първата линия" на предаването "Пулс" по телевизия Канал 3 на 18 юли гостува д-р Милена Ченкова - началник на инфекциозното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Разговорът е за COVID-19 и за опита на медиците в борбата със заразата.
Д-р Ченкова споделя какво е състоянието на пациентите в момента, тяхното отношение към лекарите и притесненията, които имат медиците относно заболяването.
Интервюто с д-р Ченкова можете да гледате тук:
https://kanal3.bg/broadcast_video/21464-%20Puls%20-na-18.07.2020-g.%253A-Na-parvata-liniya-s-d-r-Milena-Chenkova-ot-MBAL-%20D-r-Ivan-Seliminski%20---Sliven