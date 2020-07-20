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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподоване в част от кв. "Клуцохор" поради авария

20 юли 2020 09:55, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
ВиК

Днес 20 юли /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. "Патриарх Евтимий" до 14.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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