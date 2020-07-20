Нарушено водоподоване в част от кв. "Клуцохор" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Днес 20 юли /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. "Патриарх Евтимий" до 14.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.