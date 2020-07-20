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ГЕРБ предупреди БСП: Протестиращите и вас не харесват
Депутатът от ГЕРБ Александър Ненков беше първият, който реагира на речта на Корнелия Нинова по време на дебатите по вота на недоверие. Той подчерта, че протестът на паветата пред парламента не харесва и БСП.
"Те и вас не ви харесват", предупреди Ненков социалистите. "Не си мислете, че отвън хората ви харесват", добави депутатът от ГЕРБ.
Ненков призова протестът да остане мирен и изрази уважение към мотивите на хората, излезли на жълтите павета с искания за оставки.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/gerb-predupredi-bsp-protestirashtite-i-vas-ne-haresvat-2233865
Снимка: БГНЕС