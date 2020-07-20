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ГЕРБ предупреди БСП: Протестиращите и вас не харесват

20 юли 2020 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Народното събрание в София

Депутатът от ГЕРБ Александър Ненков беше първият, който реагира на речта на Корнелия Нинова по време на дебатите по вота на недоверие. Той подчерта, че протестът на паветата пред парламента не харесва и БСП.

"Те и вас не ви харесват", предупреди Ненков социалистите. "Не си мислете, че отвън хората ви харесват", добави депутатът от ГЕРБ.

Ненков призова протестът да остане мирен и изрази уважение към мотивите на хората, излезли на жълтите павета с искания за оставки.

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