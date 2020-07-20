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117 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание

20 юли 2020 13:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
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Днес се навършват 117 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Паметната дата се отбелязва от представители на ВМРО в цялата страна.

На Паметника на революционерите от Македония, Беломорието и Одринско в центъра на София народните представители от ПГ „Обединени патриоти“ и членове на градската организация на ВМРО поднесоха цветя и се поклониха пред подвига на въстаниците.

С падане на колене и минута мълчание Патриотите отдадоха почит. Венци на паметника поставиха заместник-председателят на народното събрание и председател на НФСБ Валери Симеонов, съпредседателят на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и депутатите от групата Деан Станчев, Христиан Митев, Милен Михов, Калин Поповски, Юлиан Ангелов, Мария Цветкова, Александър Сиди, Красимир Богданов, Стоян Божинов, Йордан Йорданов, Борис Вангелов.

В кратко слово историкът доц. Михов напомни за огромната жертвоготовност на участниците във въстанието.

В пленарна зала в Народното събрание също бе почетена паметта на героите, дали живота си за свободата и обединението на Отечеството. От парламентарната трибуна депутатът от ВМРО Красимир Богданов прочете нарочна декларация.

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