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117 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание
Днес се навършват 117 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Паметната дата се отбелязва от представители на ВМРО в цялата страна.
На Паметника на революционерите от Македония, Беломорието и Одринско в центъра на София народните представители от ПГ „Обединени патриоти“ и членове на градската организация на ВМРО поднесоха цветя и се поклониха пред подвига на въстаниците.
С падане на колене и минута мълчание Патриотите отдадоха почит. Венци на паметника поставиха заместник-председателят на народното събрание и председател на НФСБ Валери Симеонов, съпредседателят на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов и депутатите от групата Деан Станчев, Христиан Митев, Милен Михов, Калин Поповски, Юлиан Ангелов, Мария Цветкова, Александър Сиди, Красимир Богданов, Стоян Божинов, Йордан Йорданов, Борис Вангелов.
В кратко слово историкът доц. Михов напомни за огромната жертвоготовност на участниците във въстанието.
В пленарна зала в Народното събрание също бе почетена паметта на героите, дали живота си за свободата и обединението на Отечеството. От парламентарната трибуна депутатът от ВМРО Красимир Богданов прочете нарочна декларация.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/117-godini-ot-izbuhvaneto-na-ilindensko-preobrazhenskoto-vystanie-snimkivideo-2233891
Снимка: ВМРО