Рушен Видинлиев с награда за ролята си в "18% СИВО"

Руши получи награда за най-добра мъжка роля на престижния 66-ти Международен кинофестивал в Таормина (Италия) за ролята си в „18% Сиво“ на Виктор Чучков - син

Филмът „18% сиво“ на режисьора Виктор Чучков – син, получи поредното си признание през изминалата вечер. Продукцията на „Чучков Брадърс“ беше част от състезателната програма за независими европейски филми „Indiеuropеа“ на 66-тото издание на международния кинофестивал в Таормина (Сицилия).

На закриващата церемония, състояла се в прочутия античен театър в града, стана ясно, че Рушен Видинлиев печели наградата за най-добра мъжка роля. „За една деликатно интимна интерпретация, която придружава публиката да открие едно пътешествие на израстване и изкупление, наградата за най-добър главен актьор се дава на Рушен Видинлиев за филма 18% Сиво“, беше категорчината оценка на журито.

"Тази награда за мен е една прекрасна изненада и съм много благодарен. В този филм играя един мъж, който се е изгубил, който няма повече любов и който се влюбва в живота наново. Това е една тема, която в тези времена е все по актуална и съм много доволен, че филмът ви е докоснал”, сподели в специално видео за фестивала Руши.

За цялостно творчество бяха наградени италианският кинооператор- легенда и трикратен носител на Оскар Виторио Стораро (Апокалипсис Сега, Последния Император) и актьорите Уилиям Дефо и Николай Костер-Валдау, които получиха наградите си лично.

„Изключително сме щастливи, че получаваме награда именно на този фестивал. Това е третият най-стар фестивал в Европа след Кан и Венеция. През 66 годишната си история, награди са получавали актьори и режисьори като Елизабет Тейлър, Бриджит Бардо, Стивън Спилбърг, Ричард Гиър, Стенли Кубрик, Клаудия Кардинале, София Лорен, Никол Кидман, Ингрид Бергман, Майк Лее, Джузепе Торнаторе, Роберт де Ниро и много други“, сподели Борислав Чучков, продуцент на лентата.

За „18% сиво“:

Режисьор: Виктор Чучков – син

В ролите: Рушен Видинлиев, Доля Гавански, Самуел Финци , Рон Кук, Йокей Емерс, Борис Ван Северен, Норман Боуман, Сузане Вюст, Орландо Сийл, Маделин Канон

Сценаристи: Хилари Нориш, Доля Гавански, Захари Карабашлиев

Оператор: Ненад Бороевич

Музика: Виктор Чучков

Продукция на: ЧУЧКОВ БРАДЪРС, OSTLICHT FILMPRODUKTION, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, RAISED BY WOLVES, SEKTOR FILM, CINNAMON FILMS

Филмът е реализиран с подкрепата на Националния Филмов Център, Българската Национална Телевизия, MDM Mitteldeutsce Medienforderung , Филмова Агенция на Северна Македония , Община Варна, Сръбски Филмов Център, Tax Shelter of the Belgian Government via Belga Films Fund, Програма Медия на Европейския съюз

