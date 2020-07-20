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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 20.07.2020 г.

20 юли 2020 14:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 19
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 20.07.2020 г.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 19 юли към в 02:45ч. в РУ-Елхово е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на път I-7, км.319, без пострадали. На място е установено, че товарен автомобил „Мерцедес“ с прикачено към него полуремарке, утравляван от 39-годишен чежденец се е блъснал в колона от спрели товарни автомобили, като са нанесени материални щети по два товарни автомобила. Пробите за употреба на алкохол и на тримата водачи са отрицателни. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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