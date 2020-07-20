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Оставиха в ареста мъжa, обвинен в опит за убийство в сливенското село Селиминово

20 юли 2020 16:11, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Оставиха в ареста мъж, обвинен в опит за убийство в сливенското село Селиминово

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Ганчо С. Той е обвинен за това, че е направил опит умишлено да умъртви мъж от сливенското село Селиминово.

Престъпното деяние, което е останало недовършено поради независещи от дееца причини, е осъществено на 15.07.2020 г. в посоченото село.

По време на разследването е установено, че престъплението е извършено с нож, с който обвиняемият е наръгал пострадалия в гърба. До конфликта се е стигнало, след като двамата мъже са употребили алкохол. Между тях е избухнал спор, който в последствие е прераснал в сбиване.

Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.

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