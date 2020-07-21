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196 са заразените с коронавирус в България през последното денонощие, един от тях е в Сливенско

21 юли 2020 07:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 45
Covid-19

За последното денонощие са регистрирани нови 196 случая на заразяване с коронавирус, показват данните на Единния информационен портал.

Направени са направени 3 686 PCR теста. Съобщава се за 99 оздравели пациенти.

8 души са починали през последното денонощие.

От началото на пандемията у нас са се заразили 8 929 души, излекували са се 4 205, а жертвите са 308. Активните случаи в страната в момента са 4 416.

Разпределението на новите случаи по области е: София-град - 85, Варна - 18, Кюстендил - 13, София област - 12, Пловдив - 10, Стара Загора - 9, Бургас - 7, Благоевград - 6, Добрич и Шумен по 5, Ямбол, Русе и Велико Търново по 4, Пазарджи - 3, Разград, Кърджали и Габрово по 2, Перник, Плевен, Сливен, Смолян И Хасково по 1.

Снимка: pixabay.com

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