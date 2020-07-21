196 заразени с коронавирус за последното денонощие, 1 от тях в Сливенско

Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 26

96 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 3686 проби. Това показват данните на Единния информационен портал.

Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията надмина 8900 души.

Разпределението по градове - София - 85, Варна-18, Кюстендил - 13, София-област - 12, Пловдив - 10, Стара Загора - 9, Благоевград - 6, Бургас - 7, Шумен - 5, Ямбол - 4, Велико Търново - 4, Габрово - 2, Добрич - 5, Кърджали - 2, Пазарджик - 3, Перник - 1, Плевен - 1, Разград - 2, Русе - 4, Сливен - 1, Смолян - 1, Хасково - 1.

В болница остават 624 пациенти, 34 от тях - в тежко състояние. Расте и броят на излекуваните - с 99 повече за последните 24 часа.

Починалите се увеличават с 8 - общо 308 са жертвите на болестта у нас.