Слънчево и горещо, на места с увеличение на облачността, но без валежи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Днес ще бъде слънчево. След обяд главно над Източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб северозападен, в източните райони до умерен северен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София 28°-29°, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месец юли. През деня ще се задържи почти без промяна.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен северен, след обяд североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 27° - 31°. Температурата на морската вода е 25° - 27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимална температура на 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Минималната температура ще е 18°, а максималната 30°.