Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Туида Нюз преди 17 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 11

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал техническа помощ при възникнало пътно произшествие на автомагистрала „Тракия“ без пострадали. Около 17,25 часа на 20 юли в района на 257 км. е самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с пловдивска регистрация. При инцидента няма пострадали, причинени са материални щети.

Екипи на регионалните служби ПБЗН в Сливен и Нова Загора са гасили пожари, възникнали в сухи треви. Произшествията са ликвидирани своевременно, без да причинят преки материални щети.