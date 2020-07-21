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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

21 юли 2020 09:40, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 17 минути, брой четения: 11
pixabay.com

Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал техническа помощ при възникнало пътно произшествие на автомагистрала „Тракия“ без пострадали. Около 17,25 часа на 20 юли в района на 257 км. е самокатастрофирал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с пловдивска регистрация. При инцидента няма пострадали, причинени са материални щети.

 

Екипи на регионалните служби ПБЗН в Сливен и Нова Загора са гасили пожари, възникнали в сухи треви. Произшествията са ликвидирани своевременно, без да причинят преки материални щети.

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