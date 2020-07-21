29 млрд. евро за България от новия бюджет на ЕС

Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 15

Парите, които България ще получи в новия бюджет на ЕС и пакета "Следващо поколение", са близо 29 милиарда евро.

Това обяви премиерът Бойко Борисов в профила във Фейсбук. Той подчерта, че до 2027 г. ще получим близо 1 милиард евро повече, отколкото през настоящия период.

"Това е голям успех за нашата страна, тъй като България получава повече пари за новия период в сравнение с предишния и това при положение, че новата финасова рамка е с 62 милиарда по-малко от предишния бюджет", заяви Борисов.

200 милиона евро от договорените пари за нашата страна са специално за изоставащите райони, което е отбелязано в т. 67 на споразумението.

9 милиарда евро ще са средствата по кохезионните фондове, което е близо 800 милиона евро повече от настоящето, посочи още премиерът.

По думите му това е "изключително важно за постигането на основните ни цели – конкурентноспособност, растеж и заетост".