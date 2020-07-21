Криминална хроника Ямбол - 21.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 11

Информационен бюлетин 21.07.2020 г.

В РУ-Елхово е образувано досадебно производство за неправомерно присъединяване към водопреносната мража. На 20 юли при проверка в частен имот, в село Изгрев, е установено неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Работата послучая продължава.