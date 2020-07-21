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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 21.07.2020 г.

21 юли 2020 13:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 11
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 21.07.2020 г.

 

В РУ-Елхово е образувано досадебно производство за неправомерно присъединяване към водопреносната мража. На 20 юли при проверка в частен имот, в село Изгрев, е установено неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК. Работата послучая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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