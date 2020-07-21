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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Специализираната прокуратура задържа хора, близки до Божков в София

21 юли 2020 13:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69
Васил Божков

Мащабна операция от Специализираната прокуратура и МВР започна рано тази сутрин в София. По неофициална информация са задържани около 30 души - охранители и близки до обвинения бизнесмен Васил Божков, който се крие в Обединените арабски емирства от половин година.

Част от задържаните са бивши служители на МВР. Извършват се претърсвания и изземвания.

Преди месец, по време на подобна операция, прокуратурата откри снимки и лична информация за магистрати и членове на техните семейства, близки до Васил Божков, бивш шеф на ЦСМОП.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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