Специализираната прокуратура задържа хора, близки до Божков в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

Мащабна операция от Специализираната прокуратура и МВР започна рано тази сутрин в София. По неофициална информация са задържани около 30 души - охранители и близки до обвинения бизнесмен Васил Божков, който се крие в Обединените арабски емирства от половин година.

Част от задържаните са бивши служители на МВР. Извършват се претърсвания и изземвания.

Преди месец, по време на подобна операция, прокуратурата откри снимки и лична информация за магистрати и членове на техните семейства, близки до Васил Божков, бивш шеф на ЦСМОП.