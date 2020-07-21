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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Част от центъра на Сливен е без вода заради ремонтни дейности

21 юли 2020 13:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Вода, душ

Днес 21.07 /Вторник/ поради извършване на ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на булеварда и част от Центъра от 13:00 ч. до 15:00 ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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