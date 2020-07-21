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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ананиев официално опроверга да е забранявал събора на Бузлуджа

21 юли 2020 13:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Кирил Ананиев

Здравният министър Кирил Ананиев официално опроверга твърденията, че е забранил провеждането на традиционния събор на партията на връх Бузлуджа.

Министерството е информирало лидера на партията Корнелия Нинова, че съборът може да бъде проведен при спазване на противоепидемичните мерки.

Източник: БНР

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