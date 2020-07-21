Ананиев официално опроверга да е забранявал събора на Бузлуджа

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Здравният министър Кирил Ананиев официално опроверга твърденията, че е забранил провеждането на традиционния събор на партията на връх Бузлуджа.

Министерството е информирало лидера на партията Корнелия Нинова, че съборът може да бъде проведен при спазване на противоепидемичните мерки.