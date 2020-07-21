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Изявление на Сливенския епархийски съвет

21 юли 2020 15:55, Канцелария (Сливенска Митрополия)
Излъчване: Митрополия Сливен преди 34 минути, брой четения: 31
Сливенска Митрополия

По повод на публикации в електронни издания с обвинение към Секретаря на Сливенска митрополия Вълкан Янев, в които се твърди, че има намерения да извърши неправомерни действия в ущърб на Сливенска епархия, същият подаде оставка на 26.06.2020 година.

Епархийският съвет заявява, че с изнесените факти се цели злепоставяне на Секретаря, Сливенския митрополит и Митрополията.

Във връзка с подадената оставка на Секретаря Вълкан Янев, на свое заседание на 21.07.2020 година, Епархийският съвет реши, че не приема оставката и му предлага да изпълнява своите задължения като Секретар.

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