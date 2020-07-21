Илхан Кючюк: Извънредна сесия на ЕП в четвъртък

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 33

Извънредна сесия на Европейския парламент ще се проведе в четвъртък, съобщи за БНР евродепутатът от "Обнови Европа" Илхан Кючюк.

На нея ще се гласува договорения пакет от европейските лидери - споразумение по бюджета на ЕС за следващите 7 години и плана за възстановяване от пандемията с коронавируса.