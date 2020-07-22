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Сливен. Новини от източника. Последни новини
325 нови случая на коронавирус у нас, 5 от тях в Сливен
325 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени 5 365 проби.
Това показват данните на Единния информационен портал.
Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 9254 души. От тях активните случаи са 4 420.
Разпределението на случаите по области е: Благоевград – 25; Бургас – 5; Варна – 48; Велико Търново – 12; Видин – 1; Габрово – 5; Добрич – 13; Кърджали – 1; Кюстендил – 7; Ловеч – 1; Пазарджик – 8; Перник – 6; Плевен – 3; Пловдив – 50; Разград – 1; Русе – 3; Силистра – 1; Сливен – 5; Смолян – 9; София област – 8; София (град) – 99; Стара Загора – 7; Хасково – 6; Ямбол - 1.
В болница остават 622 пациенти, 31 от тях - в тежко състояние.
Расте и броят на излекуваните – 4521. От тях 316 са регистрирани през изминалото денонощие.
Починалите се увеличават с 5 - общо 313 са жертвите на болестта у нас.