Цитат на деня: София Лорен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Изворът на младостта - това е вашият ум, вашият талант, творчеството, което внасяте в живота си и живота на любимите си хора. Когато се научите да черпите сили от този източник, вие наистина ще победите старостта.