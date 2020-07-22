Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цитат на деня: София Лорен

22 юли 2020 08:06, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 36
София Лорен

Изворът на младостта - това е вашият ум, вашият талант, творчеството, което внасяте в живота си и живота на любимите си хора. Когато се научите да черпите сили от този източник, вие наистина ще победите старостта.

« предишнаследваща »


 