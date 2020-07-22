5 нови случая на COVID-19 в Сливенско през последното денонощие, 325 за цялата страната

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 57 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 57

325 са новозаразените с коронавирус у нас през последното денонощие, направени са 5 365 PCR -теста.

Това показват данните на Единния информационен портал. Общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 9254 души. Активните случаи са 4 420.

Благоевград – 25; Бургас –5 ; Варна – 48; Велико Търново – 12; Видин – 1; Враца – няма; Габрово – 5; Добрич – 13; Кърджали – 1; Кюстендил – 7; Ловеч – 1; Монтана – няма; Пазарджик – 8; Перник – 6; Плевен -3; Пловдив – 50; Разград – 1; Русе – 3; Силистра – 1; Сливен – 5; Смолян – 9; София област –8 ; София град –99 ; Стара Загора – 7; Търговище – няма; Хасково – 6; Шумен – няма; Ямбол – 1.

В болница остават 622 пациенти, 31 от тях – в интензивни отделения.

Расте и броят на излекуваните – 4521. От тях 316 са оздравели през изминалото денонощие.

Още пет души са починали, броят на жертвите на COVID-19 в страната е 313.