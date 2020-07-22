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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Очаква ни слънчева сряда с температури до 35 градуса

22 юли 2020 09:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 33
Времето за 22 юли 2020 г.

Днес ще бъде слънчево. След обяд над централните и източните райони ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София 30°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 28°-31°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 19°, а максималната 32°.

Снимка: Станимир Петков

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