Прекъсване водоподаването на кв."Надежда"

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.07.2020г.(сряда) от 09.00ч. до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Надежда".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.