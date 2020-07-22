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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 22.07.2020
No. Дата Длъжност Образование
533 22.6.2020 отговорник спомагателни дейности средно
536 23.6.2020 санитар средно
547 24.6.2020 продавач-касиер средно
548 24.6.2020 работник кухня основно
549 24.6.2020 служител склад средно
551 24.6.2020 оперативен счетоводител средно
558 26.6.2020 общ работник средно
563 29.6.2020 строител жилища средно
567 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно
568 1.7.2020 салонен управител средно
569 1.7.2020 салонен управител средно
570 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно
571 1.7.2020 заварчик средно
572 1.7.2020 техник-механик съобщителна и свързочна техника средно
573 1.7.2020 заварчик средно
575 1.7.2020 манипулант промишлеността основно
581 2.7.2020 общ работник средно
582 2.7.2020 продавач-консултант средно
3.7.2020 конструктор висше, техническо
586 3.7.2020 заварчик средно+ документ за правоспособност
587 3.7.2020 готвач средно
588 3.7.2020 помощник - готвач средно
2244 6.7.2020 машинен оператор дървообработване средно
2245 6.7.2020 водач, мотокар средно+ документ за правоспособност
2247 6.7.2020 техник-механик средно,теническо
2248 6.7.2020 общ работник средно
2250 7.7.2020 монтажник метални конструкции средно
2253 7.7.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно
2255 7.7.2020 техник механик мотокори средно
2256 7.7.2020 учител руски език висше
2257 7.7.2020 ресурсен учител висше
2262 7.7.2020 учител по руски език и БЕЛ висше
2264 8.7.2020 шлайфист средно
2265 8.7.2020 шпфьор товарен автомобил средно
2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно
2276 9.7.2020 хигиенист производствени помещения средно,основно
2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно
2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо
2300 13.7.2020 монтажник кабели основно
2301 13.7.2020 специалист ТРЗ средно,висше
2322 15.7.2020 моделиер мебели висше
2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо
2339 20.7.2020 общ работник склад средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно