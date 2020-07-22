Нарушено водоподаване в района на бул. "Хаджи Димитър" поради авария

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 22.07.2020г. (сряда) от 09:00ч. до 15:00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.