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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в района на бул. "Хаджи Димитър" поради авария

22 юли 2020 09:19, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 18
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 22.07.2020г. (сряда) от 09:00ч. до 15:00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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