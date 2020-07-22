Прекъсване водоподаването в района на ул."Патриарх Ефтимий" и ул. "Радецки" и ул."Попска"

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.07.2020г.(сряда) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Патриарх Ефтимий" и ул. "Радецки"и ул."Попска".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.