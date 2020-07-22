Хванаха водач с 2,02 промила алкохол в село Желю войвода

Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 21

Водач с алкохол 2,02 промила е установен от полицейски екипи в село Желю войвода. На 21 юли, в 19,50 часа, е извършена проверка на 31-годишния М.М. водач на лек автомобил „Опел Астра“. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат 2,02 промила. М.М. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа.

По случая е започнато бързо производство.