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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха водач с 2,02 промила алкохол в село Желю войвода

22 юли 2020 10:20, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 21
Пиян водач

Водач с алкохол 2,02 промила е установен от полицейски екипи в село Желю войвода. На 21 юли, в 19,50 часа, е извършена проверка на 31-годишния М.М. водач на лек автомобил „Опел Астра“. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат 2,02 промила. М.М. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа.

По случая е започнато бързо производство.

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