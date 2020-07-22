Прекъснато е водоподаването в района на улиците "Патриарх Ефтимий", "Радецки" и "Попска"

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.07.2020г. (сряда) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. "Патриарх Ефтимий" и улиците "Радецки" и "Попска".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.