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Депутатът от БСП ген. Кольо Милев с въпрос към министър Аврамова относно тежкото финансово състояние на "ВиК" - Сливен (видео)

22 юли 2020 10:45, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 24
Кольо Милев

Депутатът от БСП ген. Кольо Милев отправи въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, свързан с тежкото финансово състояние на ВиК - Сливен.

Той заяви, че през последните години дружеството се намира в тежко финансово положение, със големи задължения към "Басейнова дирекция", към доставчици и нередовно изплащане на трудовите възнаграждения през последните месеци на работещите там.

Какво каза още ген. Кольо Милев и какво отговори министър Петя Аврамова вижте във видеото по-долу.

 

"Сливен медия"

 

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