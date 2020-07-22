Парламентът избра Елена Чернева-Маркова за заместник-омбудсман

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 20

Парламентът избра Елена Чернева-Маркова за заместник-омбудсман. Тя заема мястото на Диана Ковачева, която стана национален обществен защитник. Съгласно закона омбудсманът предлага кандидат за свой заместник.

"За" бяха 93 депутати, 28 се въздържаха, без нито един "против".

Чернева има юридическо образование, адвокат, председател на Националното бюро за правна помощ .

Процедурата започна с трима кандидати, предложени от НПО, впоследствие единият се оттегли, каза при представянето на номинацията омбудсманът Диана Ковачева. Останалите двама - Чернева и Милко Недялков, се представиха много достойно, посочи тя. Надделяло е юридическото образование на претендентката, завършила юридическия факултет на СУ "СВ.Климент Охридски". Надявам се, че тя ще бъде достоен заместник-омбудсман, каза Ковачева.