Натъпкани

Клуб Оптимист преди 36 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 27

Документалният филм „Натъпкани“ е филмът, който хранителната индустрия не желае да гледате. Създаден от продуцентите Кейти Коурик, Лори Дейвид и режисьора Стефани Сьоктиг, този филм ще промени начина ви на хранене завинаги.