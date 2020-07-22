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Натъпкани

22 юли 2020 15:07, Ерма Иванова (Клуб Оптимист)
Излъчване: Клуб Оптимист преди 36 минути, брой четения: 27
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Документалният филм „Натъпкани“ е филмът, който хранителната индустрия не желае да гледате. Създаден от продуцентите Кейти Коурик, Лори Дейвид и режисьора Стефани Сьоктиг, този филм ще промени начина ви на хранене завинаги.

 

 

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