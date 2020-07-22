Възможно нарушаване водоподаването на с.Ичера

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на помпена станция с. Ичера на 22. 03. 2020г. (сряда) до отстраняване на аварията е възможно нарушаване водоподаването на с.Ичера .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.