БСП се отказа от Бузлуджа тази година

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 20

БСП ще проведе национален митинг-протест „Бузлуджа 2020” пред Министерския съвет.

Социалистите ще проведат национален митинг-протест „Бузлуджа 2020” на 25 юли 2020 г. (събота), от 11:00 часа, пред Министерския съвет в София, под надслов „Срещу корупцията и грабежа. Заедно за България".

"Нека на този ден да заявим заедно нашата воля за промяна, свобода, законност и справедливост. Каним всички симпатизанти и граждани, които искат промяна и край на порочния модел на управление", пишат от партията.