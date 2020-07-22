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Сливен. Новини от източника. Последни новини

БСП се отказа от Бузлуджа тази година

22 юли 2020 16:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 20
Корнелия Нинова

БСП ще проведе национален митинг-протест „Бузлуджа 2020” пред Министерския съвет.

Социалистите ще проведат национален митинг-протест „Бузлуджа 2020” на 25 юли 2020 г. (събота), от 11:00 часа, пред Министерския съвет в София, под надслов „Срещу корупцията и грабежа. Заедно за България".

"Нека на този ден да заявим заедно нашата воля за промяна, свобода, законност и справедливост. Каним всички симпатизанти и граждани, които искат промяна и край на порочния модел на управление", пишат от партията.

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