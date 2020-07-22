Затвориха вътрешното отделение на болницата в Карлово заради пациент с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 20

Вътрешното отделение на МБАЛ "Д-р К. Попов" в Карлово е затворено за 24 часа за дезинфекция, поради установен случай на коронавирус. Това е пациентка, която е била приета за лечение с друга диагноза, съобщиха от Областния медицински щаб в Пловдив.

Направени са тестове на контактните и на персонала. Пациентката е преместена в COVID-отделението. РЗИ е издала необходимите предписания.