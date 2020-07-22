Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затвориха вътрешното отделение на болницата в Карлово заради пациент с коронавирус

22 юли 2020 18:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 20
Коронавирус

Вътрешното отделение на МБАЛ "Д-р К. Попов" в Карлово е затворено за 24 часа за дезинфекция, поради установен случай на коронавирус. Това е пациентка, която е била приета за лечение с друга диагноза, съобщиха от Областния медицински щаб в Пловдив.

Направени са тестове на контактните и на персонала. Пациентката е преместена в COVID-отделението. РЗИ е издала необходимите предписания.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

« предишна


 