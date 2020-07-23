330 са новозаразените с COVID-19 у нас, 4 от тях в Сливенско

Сливен Медия преди 25 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 17

България отново има рекорден брой новозаразени с Ковид-19. 330 са новите случаи на заразени лица с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, показват данните в Националната информационна система. За последното денонощие са направени общо 6183 PCR теста, които са уловили болните. Така общият брой на потвърдените случаи става 9584, от които 4620 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 35; Бургас - 16; Варна - 59; Велико Търново - 4; Видин - 2; Габрово - 14; Добрич - 18; Кърджали - 2; Кюстендил - 13; Пазарджик - 7; Перник - 4; Пловдив - 30; Разград - 1; Русе - 10; Силистра - 6; Сливен - 4; Смолян - 9; София област - 9; София (град) - 75; Стара Загора - 7; Хасково - 1; Шумен - 1; Ямбол - 3.

122 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой от началото на пандемията до сега е 4643. Хоспитализираните лица са 642, от които 24 се намират в интензивното отделение. Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция у нас са общо 321.

8 от случаите са от последните 24 часа.