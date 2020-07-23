Четирима са с коронавирус в Сливенско през последното денонощие, 330 общо за страната

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 60 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 60

Нови 330 случая на коронавирус в България са регистрирани за последното денонощие, съобщава Единният информационен портал. Направените PCR тестове са 6 183.

Броят на заразените е с 5 повече от вчера, става ясно от портала.

8 пациенти с коронавирус са починали.

Общо заболелите са 9 584, излекуваните – 4 643 (122 за последното денонощие), а смъртните случаи – 321.

Активните случаи са 4 620, а 24 са в интензивно отделение.

Разпределението по региони на новите случаи е: София-град - 75, Варна - 59, Благоевград - 35, Пловдив - 30, Добрич - 18, Бургас - 16, Габрово - 14, Кюстендил - 13, Русе - 10, София област и Смолян по 9, Стара Загора и Пазарджик по 7, Силистра - 6, Сливен, Перник и Велико Търново по 4, Ямбол - 3, Видин и Кърджали по 2, Шумен, Хасково и Разград по 1.