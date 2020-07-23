14-ият ден на недоволство приключи снощи без сериозни нарушения, блокираха възлови кръстовища в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Протестните действия в София приключиха. След 21:00 часа бяха блокирани възлови кръстовища в столицата, което създаде затруднения на част от прибиращите се жители на града. Не бяха допуснати сериозни нарушения на реда, съобщиха от МВР.

Полицията отново напомня на участниците в протестните действия да спазват обществения ред и да не се поддават на провокации.

Охраната, осъществявана от полицейските сили, е с цел опазване на спокойствието на гражданите.