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Млада жена изтегли кредити от името на пенсионерки без тяхно знание
Две жени от град Завет подали сигнал, че без знанието им са теглени кредити на тяхно име, съобщиха от полицията.
По думите им, 30-годишна жена от Завет ги е заблудила, че ще им окаже съдействие за теглене на банков заем по 1000 лв. за всяка. През септември 2019 година, 76-годишната от потърпевшите подписала в Русе документи, които не прочела.
По-късно разбрала, че на нейно име са изтеглени два кредита на обща стойност 11 300 лв. Другата потърпевша - 68-годишна жена през април 2020 година в Разград също подписала документи, без да ги прочете.
Впоследствие установила, че има заем от 4000 лв. Двете жени реално получили по 1000 лв., а останалите средства измамницата взела за себе си.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/razgrad/izmama-mlada-zhena-iztegli-krediti-ot-imeto-na-pensionerki-bez-tiahno-znanie-2234279
Снимка: pixabay.com