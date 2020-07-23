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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Млада жена изтегли кредити от името на пенсионерки без тяхно знание

23 юли 2020 13:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Български левове

Две жени от град Завет подали сигнал, че без знанието им са теглени кредити на тяхно име, съобщиха от полицията.

По думите им, 30-годишна жена от Завет ги е заблудила, че ще им окаже съдействие за теглене на банков заем по 1000 лв. за всяка. През септември 2019 година, 76-годишната от потърпевшите подписала в Русе документи, които не прочела.

По-късно разбрала, че на нейно име са изтеглени два кредита на обща стойност 11 300 лв. Другата потърпевша - 68-годишна жена през април 2020 година в Разград също подписала документи, без да ги прочете.

Впоследствие установила, че има заем от 4000 лв. Двете жени реално получили по 1000 лв., а останалите средства измамницата взела за себе си.

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