Прекъсване водоподаването на с.Бяла

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.07.2020г.(Четвъртък)от 14.00ч до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Бяла.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.