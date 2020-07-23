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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Затварят до понеделник Белодробната болница в Бургас заради пациент, който е бил там с доказан COVID-19

23 юли 2020 14:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Covid-19

Белодробната болница в Бургас няма да приема пациенти до началото на следващата седмица. Причината за затварянето на лечебното заведение е дезинфекция. Тя се налага заради пациент, който е бил там с доказан COVID-19.

Болният вече е прехвърлен в Инфекциозното отделение на УМБАЛ-Бургас, информира „BurgasInfo“.

„В момента изследваме персонала на Белодробната болница. Контактен със заразения е бил само един човек. В понеделник лечебното заведение ще отвори след приключване на дезинфекцията”, заяви началникът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров.

Той отново напомни на всички, че трябва да спазват лична хигиена и да носят маски в затворени помещения.

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