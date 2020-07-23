Затварят до понеделник Белодробната болница в Бургас заради пациент, който е бил там с доказан COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Белодробната болница в Бургас няма да приема пациенти до началото на следващата седмица. Причината за затварянето на лечебното заведение е дезинфекция. Тя се налага заради пациент, който е бил там с доказан COVID-19.

Болният вече е прехвърлен в Инфекциозното отделение на УМБАЛ-Бургас, информира „BurgasInfo“.

„В момента изследваме персонала на Белодробната болница. Контактен със заразения е бил само един човек. В понеделник лечебното заведение ще отвори след приключване на дезинфекцията”, заяви началникът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров.

Той отново напомни на всички, че трябва да спазват лична хигиена и да носят маски в затворени помещения.