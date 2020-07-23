Отвориха ГКПП „Капитан Петко Войвода“ за тежкотоварния трафик

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Възстановено е пропускането на товарни автомобили през ГКПП "Капитан Петко войвода" - "Орменион" в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Товарни автомобили преминават и през ГКПП Кулата - Промахон, където трафикът е изключително интензивен.

На ГКПП "Маказа" - "Нимфея" се пропускат лекотоварни автомобили до 3,5 тона.

През ГКПП "Илинден"-"Ексохи" и ГКПП "Ивайловград"- "Кипринос" гръцките гранични власти не пропускат никакви превозни средства.