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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отвориха ГКПП „Капитан Петко Войвода“ за тежкотоварния трафик

23 юли 2020 21:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Граница

Възстановено е пропускането на товарни автомобили през ГКПП "Капитан Петко войвода" - "Орменион" в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция".

Товарни автомобили преминават и през ГКПП Кулата - Промахон, където трафикът е изключително интензивен.

На ГКПП "Маказа" - "Нимфея" се пропускат лекотоварни автомобили до 3,5 тона.

През ГКПП "Илинден"-"Ексохи" и ГКПП "Ивайловград"- "Кипринос" гръцките гранични власти не пропускат никакви превозни средства.

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