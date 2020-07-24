Цитат на деня: Хю Лори

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 21

Проблемът е, че се притеснявам от много неща. Тревожа се за всичко. Не мога да спра да мисля за нещата през цялото време. А най-деструктивното от всичко е, че винаги е в ретроспективен план. Губя време, мислейки за това какво е трябвало да кажа или направя.