Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цитат на деня: Хю Лори

24 юли 2020 07:45, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 21
Хю Лори

Проблемът е, че се притеснявам от много неща. Тревожа се за всичко. Не мога да спра да мисля за нещата през цялото време. А най-деструктивното от всичко е, че винаги е в ретроспективен план. Губя време, мислейки за това какво е трябвало да кажа или направя.

« предишнаследваща »


 