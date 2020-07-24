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269 нови случая на заразени с коронавирус у нас, 2 от тях в Сливен

24 юли 2020 07:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 42
Коронавирус

269 нови случая на заразени с коронавирус и 388 излекувани през последното денонощие. Това показват данните на Единния информационен портал при направени над 5913 проби.

Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията надмина 9850 души. В болница остават 665 пациенти, 27 от тях - в тежко състояние. Чувствително расте и броят на излекуваните - 5031 души от началото на кризата.

Починалите се увеличават с 8 - общо 329 са жертвите на болестта у нас.

Ето и броят на потвърдени случаи по области: Благоевград – 34, Бургас – 6, Варна – 31, Велико Търново – 9, Видин – 1, Габрово – 8, Добрич - 27, Кърджали – 5, Кюстендил – 7, Монтана – 2, Пазарджик – 5, Перник - 2. Пловдив – 27, Русе – 9, Сливен – 2, Смолян – 7, София – 10, София (столица) – 53, Стара Загора - 9, Хасково – 4, Ямбол – 11.

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