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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата Крушаре и Градско поради авария

24 юли 2020 08:44, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26
ВиК

Днес 24 юли /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в село Крушаре до 16.30ч.

Прекъснато е водоподаването и в село Градско до 16.30ч

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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