Нарушено водоподаване в селата Крушаре и Градско поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес 24 юли /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в село Крушаре до 16.30ч.

Прекъснато е водоподаването и в село Градско до 16.30ч

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.