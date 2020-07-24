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Летовник в Царево счупи дрегера на катаджиите с рекорд
Община Царево се превръща в поредната, жител на която постига антирекорд за годината. 60-годишният Стефан от София е успял да изненада дори и опитните полицаи, след като при проверка на пътя около 16 ч., той духнал в дрегера за алкохол и апаратът отчел 3.24 промила. Мъжът, който бил дошъл на почивка за лятото, седнал зад волана на Опел Астрата си, която била без регистрационни номера и решил да се придвижи из курортното градче.
Около 16:00 ч. обаче автомобилът, който се откроявал от останалите заради липсата на номер, бил забелязан от дежурен екип на Пътна полиция, който веднага направил знак на водача да отбие вдясно. Още виждайки 60-годишния мъж униформените знаели, че той е пил, но дори и не подозирали, че той ще е водачът с тазгодишния антирекорд.
След проверката с дрегера, която показала огромно количество алкохол в издишания от софиянеца въздух, изглежда дори той бил изненадан и се съгласил да даде кръвна проба за химичен анализ.
Провинилият се водач е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/191101/Letovnik-v-Carevo-schupi-dregera-na-katadjiite-s-rekord