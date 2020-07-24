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Криминална хроника Ямбол - 24.07.2020 г.

24 юли 2020 14:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.07.2020 г.

 

Служители от РУ Ямбол изясняват обстоятелствата около криминално деяние, при което е пострадал 38-годишен жител на града. Снощи към 23:35 в полицията е постъпил сигнал за сбиване в района до кръстовището на улиците "Преслав" и "Росица". На място е установен пострадалият - 38-годишен мъж, който е транспортиран и настанен за лечение в МБАЛ - Ямбол с множество травми, с опасност за живота. В хода на проведените незабавни издирвателни мероприятия са установени участниците в инцидента. С полицейски заповеди за срок до 24 часа са задържани четирима мъже, съпричастни към деянието. Процесуално-следствените действия по случая продължават под наблюдението на Районна прокуратура- Ямбол.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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