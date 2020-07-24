В две населени места от община Нова Загора ще има спирки по направлението Стара Загора - Тополовград

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 10

Областният управител Чавдар Божурски ще съгласува маршрутно разписание, което ще увеличи възможностите за пътуване на жителите от две населени места в община Нова Загора, съобщиха от областната администрация.

Маршрутното разписание е от квотата на община Стара Загора. То е част от републиканската транспортна схема по направлението Стара Загора – Тополовград. Областната комисия по транспорт разгледа проект за промени в него, съгласно които са добавени нови спирки в гр. Раднево, област Стара Загора, и новозагорските села Пет могили и Новоселец, област Сливен. Това ще облекчи пътуването на работещите от двете малки населени места към Раднево, както и до други селища в Старозагорска и Хасковска област.