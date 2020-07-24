Диего Марадона - футболната легенда, обичаща живота (видео)

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 13

Диего Марадона е легенда не само като футболист, но и като купонджия.

Потърсихме някой негови култови видеа, някой позабравени, други - не чак толкова.

Дон Диего е доказал, че обича живота и граби от него с пълни шепи. Сега е тук, за да оправи настроението ни.