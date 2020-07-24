Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Диего Марадона - футболната легенда, обичаща живота (видео)

24 юли 2020 16:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 13
Диего Марадона

Диего Марадона е легенда не само като футболист, но и като купонджия.

Потърсихме някой негови култови видеа, някой позабравени, други - не чак толкова.

Дон Диего е доказал, че обича живота и граби от него с пълни шепи. Сега е тук, за да оправи настроението ни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« предишнаследваща »


 