Прокуратурата награди бившият министър на вътрешните работи на България Младен Маринов

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Главният прокурор на България Иван Гешев награди бившия министър на вътрешните работи на страната Младен Маринов, съобщи сайтът на прокуратурата. Иван Гешев подчерта заслугите на Младен Маринов в сътрудничеството между структурите на МВР и прокуратурата при разкриване на редица тежки престъпления. Генералният прокурор Гешев също подчерта заслугите на Маринов в борбата срещу битовата престъпност, опазването на обществения ред и спазването на антиепидемичните мерки по време на извънредното положение.