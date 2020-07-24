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Прокуратурата награди бившият министър на вътрешните работи на България Младен Маринов

24 юли 2020 17:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
Иван Гешев

Главният прокурор на България Иван Гешев награди бившия министър на вътрешните работи на страната Младен Маринов, съобщи сайтът на прокуратурата. Иван Гешев подчерта заслугите на Младен Маринов в сътрудничеството между структурите на МВР и прокуратурата при разкриване на редица тежки престъпления. Генералният прокурор Гешев също подчерта заслугите на Маринов в борбата срещу битовата престъпност, опазването на обществения ред и спазването на антиепидемичните мерки по време на извънредното положение.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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