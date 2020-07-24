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Прокуратурата награди бившият министър на вътрешните работи на България Младен Маринов
Главният прокурор на България Иван Гешев награди бившия министър на вътрешните работи на страната Младен Маринов, съобщи сайтът на прокуратурата. Иван Гешев подчерта заслугите на Младен Маринов в сътрудничеството между структурите на МВР и прокуратурата при разкриване на редица тежки престъпления. Генералният прокурор Гешев също подчерта заслугите на Маринов в борбата срещу битовата престъпност, опазването на обществения ред и спазването на антиепидемичните мерки по време на извънредното положение.
Източник: БНР
Снимка: БТА